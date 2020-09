Jean Butez : "Anderlecht avait manifesté son intérêt"

Le bilan de 4 sur 12 n'est pas suffisant pour l'Antwerp. Mais Jean Butez, l'actuel gardien anversois, n'a rien à se reprocher. Il est à peu près la seule satisfaction en ce début de saison.

Ivan Leko a opté pour une défense à trois, ce qui demande un certain temps d'adaptation. "Je n'y étais pas encore habitué. Nos défenseurs sont plus souvent en homme contre homme que d'habitude. Nous prenons donc des risques sur le plan défensif. Mais au vu de nos performances contre Gand et Charleroi, je sens que la tactique de l'entraîneur fait son effet", déclare le gardien pour la Gazet Van Antwerpen.

Butez a eu le choix cet été. Anderlecht était intéressé. "Anderlecht a manifesté son l'intérêt, mais il n'y a jamais eu de rencontre concrète. L'Antwerp a déjà parlé avec moi durant le mercato hivernal. Ce club est en pleine croissance et je voulais en faire partie. Le départ de Sinan Bolat a également joué un rôle dans mon choix."