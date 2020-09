Un jeune Rouche de 16 ans convoité en Italie et en France

Il est dans le viseur de plusieurs écuries européennes.

A 16 ans et alors qu'il vient de signer son premier contrat professionnel, Flavio Trubia va-t-il quitter le Standard? Le jeune médian est dans le viseur de quelques belles écuries européennes. L'AS Monaco et Nice, coté français, mais aussi l'Ajax et le Genoa. De quoi inciter ce jeune médian, formé à l'Académie du Standard depuis une bonne dizaine d'années, de tenter l'aventure à l'étranger?