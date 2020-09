La direction explique le départ de Laszlo Bölöni et désigne son remplaçant (provisoire?)

T2 de Jess Thorup en début de saison, puis de Laszlo Bölöni, Wim Dedecker assurera l'intérim et endossera le costume de T1 pour l'importante rencontre européenne de mardi soir.

Ivan De Wite et Michel Louwagie se sont présentés ce lundi en conférence de presse pour confirmer le départ de Laszlo Bölöni, 25 jours à peine après son intronisation en tant que T1 de La Gantoise. "C'était une décision difficile à prendre", commence Ivan De Witte.

Une erreur de casting

Et le président de La Gantoise reconnaît que la direction a commis une erreur en optant pour le coach roumain. "Nous avons voulu aller trop vite et nous ne nous cherchons pas d'excuses, c'était une mauvaise décision et il faut savoir le reconnaître. Laszlo Bölöni est un excellent entraîneur et un homme charmant, mais par rapport à la culture du club, par rapport à la vision des joueurs et à celle des supporters, qui compte énormément pour nous, ce n'était pas la bonne personne."

Wiw De Decker prend le relais, en attendant un nouveau coach

La direction gantoise ne va pas tout de suite se mettre à la recherche d'un nouveau coach. Car les reines de l'équipe sont confiées à Wim De Decker, assisté de Peter Balette. "Wim est un jeune entraîneur qui peut faire ses preuves dans le futur. Il l'a d'ailleurs déjà prouvé à l'Antwerp (où il avait été champion en D1B, ndlr). Nous avons beaucoup de respect pour lui, il connaît le groupe et il a les qualités pour reprendre le groupe en mains."