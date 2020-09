Hernan Losada, déjà tourné vers Charleroi: "Un déplacement très compliqué"

A peine le temps de profiter pour les Anversois: le prochain défi arrivera très vite et il sera corsé. Hernan Losada en est conscient.

Le Beerschot a refermé la cinquième journée de championnat par un probant succès, devant ses supporters, contre le champion de Belgique 2019. Mais Hernan Losada et ses hommes doivent déjà se tourner vers leur prochain défi.

Qui pointera rapidement le bout de son nez, puisque le Beerschot ouvrira la sixième journée de championnat, vendredi, à Charleroi. "C'est dommage qu'on ait joué en dernier lundi soir et qu'on doive jouer en premier, vendredi. Mais c'est comme ça et il faudra bien se préparer", regrette le coach anversois.

Et Hernan Losada sait, par ailleurs ce qui l'attend au Mambourg: "Un déplacement très compliqué". "Charleroi? C'est une équipe très solide et difficile à contrarie. Ils ont 15 points sur 15 et sont invaincus. Que dire de plus?"