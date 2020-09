Leicester City : Une légende du club devient ambassadeur

Emile Heskey est de retour à Leicester City où il devient ambassadeur du club. Il mettra également son expérience au service du développement de l'équipe féminine et épaulera Russ Fraser, directeur de LCFC Women, afin de développer l'académie et plus généralement, d'encourager la pratique du football féminin.

Leicester City legend @EmileHeskeyUK will take up an ambassadorial role at the Club that will see him support the development of the women’s game 🙌