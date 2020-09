Cette fois, le festival de buts est victorieux pour Leeds

Après avoir perdu avec les honneurs sur la pelouse de Liverpool, Leeds fait à nouveau exploser le compteur de buts contre Fulham.

Le Club de Leeds est en train de donner du peps à la Premier League. Une défaite en ouverture sur la pelouse de Liverpool et sur le score de 4-3? Pas de problème, on remet le couvert ce samedi mais cette fois les joueurs de Bielsa se sont imposés.

Les locaux ont ouvert la marque par Heder Costa. Mitrovic a répondu à la demi-heure sur penalty avant qu'un nouveau penalty transformé par Klich ne donne cette fois l'avantage à Leeds. Après la pause, Bamford et Costa portent le score à 4-1.

Mais on le sait, Leeds encaisse facilement et en 5 minutes Reid et Mitrovic à nouveau ramènent Fulham à 4-3. Plus rien ne sera marqué et Leeds a cette fois marqué un but de plus que son adversaire. C'est la première victoire de la saison pour Bielsa, alors que Fulham en est à deux défaites.