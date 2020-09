Kompany a vu ce qu'il voulait voir : "Je veux qu'ils osent prendre des risques"

Anderlecht a rapidement mené de deux buts sur la pelouse de Waasland-Beveren. Le style de jeu mis en place par Vincent Kompany semble porter ses fruits ...

On imaginait voir un Vincent Kompany un peu agacé par les deux buts évitables encaissés en fin de rencontre, mais l'entraîneur d'Anderlecht retenait avant tout le positif après la victoire à Waasland-Beveren : "J'ai vu une équipe qui a fait ce que je lui demandais de faire : de la pression, un jeu offensif et des prises de risque, notamment dans les passes. C'est ce que je demande à mes joueurs", se réjouit-il.

Un style offensif qui a permis aux locaux de revenir dans le match, mais de trop loin pour que cela serve à quelque chose. "Oui, Waasland a eu plus d'occasions que prévu. Mais c'est notre style qui veut cela. Je peux l'accepter tant que le travail est effectué", pointe Kompany. "Mais c'est vrai, si le troisième but adverse tombe, on vit une fin de match difficile. Et nous aurions pu tuer le match encore un peu plus. Mais l'énergie de l'équipe était formidable et je veux retenir ça".