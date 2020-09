Zlatan, le dernier rugissement

A bientôt 39 ans, Zlatan Ibrahimovic est toujours un joueur qui compte au Milan AC. Pour la dernière fois?

Zlatan a beau dire qu'il est le Benjamin Button du football, il y a bien un moment où le Suédois devra prendre sa retraite. Depuis quelques années, on annonce d'ailleurs toujours que ce sera sa dernière année, qu'il est terminé. Pourtant, la saison dernière il a encore porté son équipe avec ses 10 buts et ses 5 passes décisives en 18 rencontres.

Au-delà de ses statistiques, on connait la soif de gagner du Suédois, qui est capable d'apporter un supplément d'âme à tout un noyau: il aime gagner les rencontres, des plus petites aux plus grandes, que ce soit devant 60.000 personnes ou lors d'un 3 contre 3 à l'entraînement.

Que feront les Milanais une fois que Zlatan aura quitté San Siro? Il n'est pas encore temps de se poser la question mais de profiter de sa présence. Il a bien évidemment toujours été remis en question, certains diront qu'il aura marqué le football grâce à ses buts les plus spectaculaires les uns que les autres, d'autres diront qu'il n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Mais tout le monde se souviendra de lui.

La première étape de sa possible tournée d'adieu, c'est ce lundi contre Bologne.