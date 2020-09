🎥 Premier League : Praet buteur, Castagne donneur d'assist et Leicester vainqueur contre Burnley

Tielemans, Castagne et Praet étaient titulaires dès le coup d'envoi de la rencontre avec les Foxes.

Leicester et ses Belges vivent un début rêvé en Premier League. Après une victoire contre West Brom 0-3, les Foxes ont remis ça en s'imposant 4-2 contre Burnley.

Dès la 10e minute de jeu, Burnley prenait l'avance grâce à Chris Wood avant que Barnes n'égalise à la 20e minute sur un assist de Timothy Castagne.

CASTAGNE !! 🅰 🇧🇪



Après son but la semaine dernière, Castagne est désormais passeur.



C'est Barnes qui se charge de mettre le ballon au fond 👌

Il faut attendre la seconde période et la 50e minute de jeu pour voir Leicester prendre l'avantage grâce à un auto-goal de Pieters, qui n'a pas réussi à écarter un centre de Timothy Castagne.

Tielemans ➡ Castagne ➡ ⚽



Les deux Belges sont à la base du deuxième but de Leicester 💪

Justin a triplé la mise pour Leicester peu après la demi-heure avant que Dunne ne relance Burnley à la 73e minute de jeu. Mais six minutes plus tard, Praet tuait tout suspense en inscrivant le quatrième et dernier but des Foxes d'une frappe puissante.

PRAAAAAAAAAET !! ⚽ 🇧🇪



BOOOM, @dennispraet ne se pose pas de question et fusille Nick Pope. Cela sent bon pour les Foxes

Leicester et ses Belges semblent en feu en ce début de saison !