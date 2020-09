Dries Mertens: "La montée de Victor Osimhen nous a aidés"

Le Napoli a longtemps ramé pour son entrée en lice en Serie A, avant que Dries Mertens n'ouvre le score.

Déjà buteur avec les Diables à deux reprises, Dries Mertens a donc marqué dès son premier match de championnat, dimanche à Parme. "Je suis content d'avoir marqué et je dois admettre que ce n'est pas facile de jouer à midi, avec la chaleur", explique le Diable Rouge, qui a inscrit 126e but sous les colueurs napolitaines, dimanche après-midi.

Son but a en tout cas permis à Naples de s'en sortir, après une première de jeu difficile. Mais c'est aussi la montée d'un certain Victor Osimhen qui a rendu les Napolitains plus incisifs. "Il nous a bien aidés", confirme Dries Mertens. "Mais c'est l'une des forces de notre groupe. Il y a pas mal de joueurs qui sont capables de faire la différence en sortant du banc."