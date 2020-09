Ivan Rakitic ne portera plus le célèbre maillot à damier

Ivan Rakitic a décidé de prendre sa retraite internationale. C'est ce qu'a annoncé la Fédération Croate de Football dans un tweet.

"Avec 106 sélections et 15 buts, Ivan Rakitic prend sa retraite et ne disputera plus de rencontres avec l'équipe nationale de Croatie."

Vice-champion du monde en 2018, sa première sélection date de 2007, sa dernière aura eu lieu le 13 octobre 2019 lors d'une rencontre au Pays de Galles (1-1)

With 106 caps and 15 goals for #Croatia, @ivanrakitic says goodbye to the national team 🚀😢



Raketa, thank you for EVERYTHING 👏🏼❤️🇭🇷🥈



Should we have a fifth, decisive penalty on our hands, we'll give you a call ☎️🙏🏼#HvalaRaketa pic.twitter.com/GXTDhwdDIj