Match de Coupe arrêté pour racisme à Bambrugge

Tristes nouvelles en provenance de Bambrugge, qui recevait les Hennuyers de Tertre-Hautrage ce dimanche. Le match a en effet été arrêté lors de la séance de tirs au but pour des cris de singe en provenance des tribunes.

La rencontre entre Bambrugge et Tertre-Hautrage s'était terminée sur le score de 0-0 en 4e tour de la Croky Cup et les deux équipes étaient bien avancées dans leur séance de tirs au but (4-4) quand des cris de singe venus des tribunes ont forcé l'arbitre de la partie, Mr Van de Velde, à arrêter la rencontre. Il s'agirait de cris à destination d'un joueur des visiteurs hennuyers, Quansah Coffi.

L'arrêt du match, une première en Belgique, risque de coûter cher à Bambrugge et coûtera en tout cas à coup sûr la qualification pour le prochain tour.