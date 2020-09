Trois cadres gantois toujours incertains pour le Dynamo Kiev

Remis un peu plus vite que prévu, Giorgi Chakbvetadze pourrait entrer en ligne de compte pour le match aller contre le Dynamo Kiev. Deux autres Buffalos sont encore incertains.

Touché au mollet lors du match contre le Rapid de Vienne la semaine dernière, Giorgi Chakvetadze a déjà repris l'entraînement et pourrait même jouer mercredi. "On en saura plus demain", a estimé Wim De Decker en conférence de presse, cet après-midi.

En plus du Géorgien, les principales interrogations du coach des Bufalos concernent Laurent Depoitre et Sven Kums, qui ont tous les deux quitté la pelouse du Canonnier blessés, samedi. "Ca allait déjà mieux ce mardi", rassure Wim De Decker qui est plus inquiet pour son milieu de terrain. "Le timing sera serré pour Sven. Il sera soit tout juste prêt, soit trop court."