Officiel : Arsenal enregistre un renfort en provenance de Ligue 1

Les Gunners étaient à la recherche d'une doublure pour Bernd Leno après le départ d'Emiliano Martinez pour Aston Villa.

Arsenal a jeté son dévolu sur le portier islandais du Dijon FCO Runar Alex Runarsson. Le gardien de but âgé de 25 ans qui compte 5 capes avec l'Islande vient de signer un contrat de quatre ans avec les Gunners. Soit jusqu'en juin 2024.

Arsenal a été convaincu comme l'a affirmé le directeur technique Edu. "Nous sommes très heureux d’accueillir Alex dans notre équipe. Nous le surveillons depuis un certain temps et d'après l'analyse, il a des attributs forts que nous recherchons chez un gardien de but et en tant que personne."

Le montant est estimé à 2 millions d'euros.