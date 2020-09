Coronavirus : Pas de nouveaux cas au Sporting d'Anderlecht, mais deux joueurs sont toujours positifs

Plusieurs joueurs et membres du staff des Mauves sont toujours en quarantaine.

Ce mercredi, le Sporting d'Anderlecht a fait savoir qu’aucun autre cas de coronavirus n’avait été détecté. "La crise du Corona contraint tout le monde à prendre des précautions supplémentaires. Le RSC Anderlecht se conforme lui aussi très strictement à un protocole interne et à celui de la Pro League afin d’éviter le plus possible les contaminations", a écrit le club bruxellois sur son site internet.

"Selon le protocole de la Pro League, Michel Vlap sera à nouveau testé ce jeudi. En cas de test négatif, il pourra de nouveau s’entraîner avec le groupe dès vendredi. Ce lundi 21 septembre, Peter Zulj et Timon Wellenreuther ont une nouvelle fois subi un test positif au Covid-19. Ils restent donc encore et toujours en quarantaine. Après le test positif subi samedi dernier, Yari Verschaeren reste aussi en quarantaine, tout comme Antonio Milic, James Lawrence et les autres membres du staff contaminés."