Charleroi devra aller chercher les poules: "La victoire de l'Antwerp a décuplé notre motivation"

Pendant quelques mois le Sporting de Charleroi a vécu dans la peau d'un potentiel qualifié pour les poules de l'Europa League 2020. L'Antwerp, qui a dompté Bruges en finale de la Coupe en a décidé autrement. Mais ça n'a pas atteint le moral des Zèbres.

Troisièmes du championnat à l’issue d’une saison de Pro League rabottée, le Sporting de Charleroi aurait pu être qualifié directement pour les poules de l’Europa League. Si l’Antwerp n’avait pas remporté la Coupe de Belgique, les Carolos n'auraient pas eu à passer par les tours de qualifications et les barrages.

Mais le Great Old a créé la surprise contre Bruges au Stade Roi Baudouin, le 1er dernier, et la saison des Zèbres a donc commencé par une petite déception. Mais, comme le confirment les premiers résultats du Sporting en championnat, le groupe carolo est rapidement passé à autre chose.

On a directement tourné le bouton.

Karim Belhocine confirme: "Après cette finale, j’ai eu peur que ça mette un coup moral à certains joueurs, mais dès le lendemain on a tourné le bouton."

Avec l'ambition de franchir les obstacles pour y parvenir. "Ma conception du football, et de la vie en général, c’est qu’on ne reçoit pas de cadeaux. Tout ce qu’on veut avoir, il faut aller chercher. Et c’est aussi ce que pensent mes joueurs: on va y aller tous ensemble. Le fait de ne pas être qualifié directement a décuplé notre motivation et notre envie d’aller chercher notre ticket pour les poules", insiste Karim Belhocine.

À travers le Partizan Belgrade, adversaire des Zèbres jeudi soir, c'est le destin européen qui frappe à la porte du Mambourg. Et tout le monde est prêt, à Charleroi, à relever le défi. "Il y a deux tours à franchir pour atteindre les poules. On a conscience qu’on va jouer un match important jeudi, on sait que ce sera difficile, mais on sait aussi qu’une qualification européenne, ça doit se mériter."