Officiel : L'UEFA maintient et étend la règle des 5 changements par équipe !

Face à l'épidémie de covid-19 qui a sévèrement impacté le monde du ballon rond, l'UEFA avait choisi de prendre plusieurs mesures pour permettre aux championnats de football européen de reprendre sans trop de risques. Parmi ces dernières, l'instance numéro 1 du football en Europe avait pris la décision d'autorisé un maximum de cinq changements par rencontre, au lieu de trois habituellement.

Cependant, au coup d'envoi de l'exerice 2020/2021, la question s'était posée quant au maintien de cette réforme. Finalement, aujourd'hui, l'UEFA a annoncé via un communiqué officiel qu'un total de cinq changements par match (et par équipe) serait autorisé jusqu'à la fin de la saison 2020/2021. Aussi, chaque équipe pourra inscrire 23 joueurs sur sa feuille de match, et non plus 18 comme c'était le cas auparavant.

🔁 NEWS: Up to five substitutions will be allowed for all matches played in the #NationsLeague, European Qualifiers play-offs, Women’s EURO Qualifiers, the #UCL, the #UEL and the #UWCL, for the remainder of the season.



The number of players allowed on the match sheet = 23 pic.twitter.com/2VMSUHOI1x