Zinho Vanheusden : "Cela va être un match très compliqué"

Le capitaine du Standard de Liège était présent en conférence de presse d'avant match ce mercredi après-midi du côté de Sclessin.

Le Standard de Liège sait que Vojvodina sera un adversaire bien plus coriace que Bala Town. "Cela va être un match très compliqué, il faudra tout donner. Nous voulons rejoindre les poules de la C3, donc nous devons gagner", confie Zinho Vanheusden. "Il y a de gros gabarits en face donc il faudra faire attention sur les coups de pied arrêtés", souligne celui qui porte le brassard.

"Une grosse fierté d'être le capitaine du Standard. Nous sommes plusieurs leaders dans le vestiaire. J'essaie de montrer l'exemple et d'aider tout le monde", avant de poursuivre en parlant de son état de forme. "Je me sens très bien. J'ai fait la préparation, ce que je n'avais plus fait depuis deux ans. Je suis revenu vite, j'espère m'améliorer avec l'équipe", précise l'ancien joueur de l'Inter Milan.

Le joueur âgé de 21 ans est revenu également sur la saison dernière. "J'ai appris beaucoup. J'ai connu des moments compliqués, mais j'ai évolué. Puis j'ai travaillé beaucoup durant le confinement. J'essaie d'être performant à chaque match. À moi de progresser", a conclu Zinho Vanheusden.