Sept Belgicains dans la sélection du Cameroun

Les Lions Indomptables se réuniront pour la première fois de l'année en octobre, avec de nombreux pensionnaires de Pro League.

L’équipe nationale du Cameroun partira en stage, aux Pays-Bas, du 5 au 13 octobre prochain.Un stage qui sera agrémenté d’une joute amicale, le vendredi 9 octobre à Utrecht contre le Japon.

Une semaine et un match amical auxquels participeront sept joueurs de Pro League : le Standardman Collins Fai, l’Ostendais Fabrice Ondoa, le Gantois Michael Ngadeu, le Waeslandien Serge Leuko et trois Hurlus : Jean Onana, Fabrice Olinga et Serge Tabekou.