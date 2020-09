(Exclusif) Après un belle saison en D1A, Olivier Verdon s'offre un nouveau défi : "Envie de gagner des trophées"

Prêté la saison dernière à Eupen par la Deportivo Alavès, le défenseur central va de nouveau connaitre un nouveau championnat cette saison. Il vient d'être prêté avec option d'achat à l'ogre bulgare, Ludogorets.

Olivier Verdon a réalisé une très belle saison sous le maillot eupenois la saison dernière et fait même partie des artisans du maintien du club germanophone en D1A. Il aurait peut-être pu rester chez les Pandas mais le confinement a rebattu les cartes. Il a finalement décidé de rejoindre Ludogorets.

"Pablo Machin est devenu le nouvel entraîneur du Deportivo Alavès, et je ne rentrais pas trop dans ses plans. Je n'aurais pas eu le temps de jeu espéré et je n'avais pas envie passer la saison sur le banc. Et c'est là que Ludogorets est venu frapper à la porte", nous confie Olivier Verdon. "Leur projet m'a directement intéressé. Le club vient d'être champion neuf fois de suite, il dispose de magnifiques infrastructures de haut niveau et évolue chaque saison en Europa League. Une belle opportunité que rejoindre l'ogre bulgare", explique le joueur âgé de 24 ans.

L'international béninois (8 capes) se sentait bien à Eupen et y a grandi. "Ces dernières années, j'ai joué avec des équipes habituées à se battre pour le maintien. J'avais envie d'évoluer avec une formation qui joue le titre. C'est excitant car plus de pression et pas de droit à l'erreur. J'ai soif de trophées et je veux aider Ludogorets à être sacré de nouveau", a conclu l'ancien Eupenois.