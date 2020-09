Wim De Decker croise les doigts pour Sven Kums et Giorgi Chakvetadze

Déjà privé de trois éléments, le coach gantois espère pouvoir compter sur ces deux-là, à Kiev, mardi soir.

Jour J pour les Gantois. Ce mardi, à Kiev, les Buffalos vont tenter de se qualifier pour la phase de poules de la Ligue des Champions. Sans Roman Yaremchuk et Vadis Odjidja, tous les deux blessés, et sans Roman Bezus, suspendu.

Mais avec Sven Kums et Giorgi Chakvetadze? Tous les deux absents depuis plusieurs semaines, ils sont présents en Ukraine. "Ils sont tous les deux proches d'un retour", confie Wim De Decker. "Et ils pourraient tous les deux être sur la pelouse. On suit leur situation de près avec le staff médical et on attendra la dernière minute pour prendre une décision."