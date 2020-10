Bonne nouvelle pour le Club de Bruges

Le joueur âgé de 23 ans avait manqué les deux dernières rencontres des Blauw en Zwart contre Zulte Waregem et le Cercle de Bruges.

Testé positif au Covid-19 il y a quinze jours et en quarantaine depuis, David Okereke a passé un nouveau test cette semaine. Bonne nouvelle pour le Nigérian et le Club, il est négatif et ne présente plus de risque d'infection pour ses coéquipiers, explique Het Laatste Nieuws.

L'attaquant s'entraînera bientôt à nouveau avec le groupe et attend juste le feu vert de la Pro League. Il pourrait ainsi être présent lors du Topper contre Anderlecht ce week-end.