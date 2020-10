Cette efficacité qui a tourné le dos à Charleroi

Cette fois, la roue n'a pas tourné en faveur de Charleroi. Et si la déception est grande dans le groupe carolo, les Zèbres vont vite devoir se remettre en selle pour préparer le défi qui les attend dimanche.

"On a eu la bonne réaction, mais des fois le ballon ne veut pas rentrer et c’est l’adversaire qui se qualifie." Une phrase de Karim Belhocine qui suffit à résumer la fin de rencontre du Sporting de Charleroi contre le Lech Poznan en barrages de l'Europa League.

Deux superbes parades de Filip Bendarek, une transversale et une tentative à distance de Dorian Dessoleil, légèrement déviée, qui vient mourir juste à côté du but: Charleroi a eu les opportunités dans le dernier quart d’heure, mais le cuir ne voulait pas rentrer.

"A ce niveau, ça se paye cash"

Et c’est ce qui fait la différence avec les Polonais qui ont trouvé le chemin du but sur leurs deux premières occasions. "On a vraiment bien réagi en début de deuxième période, en marquant très vite, on avait l’impression d’être sur la bonne voie", estime pourtant Steeven Willems.

Il a juste manqué cette efficacité qui avait été une force des Zèbres cette saison. "On le sait qu’à ce niveau-là, ça se paye cash. Mais on peut aussi dire que le facteur chance n’était pas avec nous." Et le Sporting de Charleroi va pourtant rapidement devoir avaler sa déception pour se concentrer sur la réception du Standard, dimanche.