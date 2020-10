Leader de D1B, Seraing se méfie de la lanterne rouge : "Le profil du match piège"

Ce vendredi soir, le RFC Seraing accueillera le Club NXT lors de la sixième journée de Proximus League. Un duel entre l'actuel leader et la lanterne rouge de la D1B.

Seraing va affronter le Club NXT, une équipe qui n'a rien à perdre puisqu'elle n'est pas menacée de descente et disparaitra normalement de la D1B la saison prochaine. "Il faut rester très vigilant face à ce genre d'équipe, le profil du match piège", confie Marc Grosjean. "Ils ont marqué le but le plus rapide de la saison face à l'Union et ont tenu tête au club bruxellois (1-1), favori pour le titre. Ce n'est pas un match où nous avons tout à perdre, mais nous voulons absolument remporter ces trois points à la maison. Il faut respecter l'adversaire et faire notre match avec la même volonté et mentalité qui nous animent depuis ce début de saison", souligne l'entraîneur adjoint des Métallos.

Même son de cloche du côté d'Abdel Al-Badaoui. "Le Club NXT n'a pas de pression et joue pour progresser et apprendre en jouant contre des adultes. Alors que de notre côté, nous avons un objectif bien précis en tête : le maintien. Il faut donc l'emporter en engrangeant les trois points", explique le N°10 sérésien.

Seraing occupe actuellement la tête de la D1B. "Ça fait du bien mais nous n'avons joué que cinq rencontres donc nous ne pensons pas trop à ça. Néanmoins, j'avoue que nous ne nous attendions pas à cela en début de saison. Nous avons su nous montrer dangereux à chaque match, nous devons continuer de la sorte", précise le joueur passé par Saint-Trond et le Standard.