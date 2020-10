Selim Amallah : "Cela faisait un moment que je voulais marquer mon premier doublé"

L'international marocain a été l'auteur d'une bonne prestation contre Fehervar lors des barrages de l'Europa League. Le N°19 des Rouches a même inscrit un doublé via deux penaltys en seconde période.

Selim Amallah a planté un doublé en seconde période et a permis aux siens de se qualifier pour les poules de l'Europa League. "Cette qualification est très importante pour l'équipe. Nous savions que ce serait compliqué et notre première période n'a pas été top. Nous n'avons pas fait preuve de justesse technique et nous avons produit beaucoup de déchets. Ils ont eu une occasion et ils ont fait mouche. Nous nous sommes parlés à la pause et nous avons rectifié le tir en seconde période car nous savions que nous en étions capables", a souligné le milieu offensif des Rouches qui n'a peur de la pression. "J'aime ça et je ne suis pas quelqu'un de stressé. J'ai donc tiré normalement ces deux penaltys. J'avoue que cela faisait un moment que je désirais marquer mon premier doublé", a-t-il souligné.

Le matricule 16 avait deux objectifs cette saison, à savoir faire partie du top 4 en championnat à l'issue de la saison et rejoindre les poules de l'Europa League. L'un des deux est atteint. "Nous voulions cette qualification et nous sommes contents", a conclu Selim Amallah.