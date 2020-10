L'Antwerp chauffe déjà ... Tottenham après sa victoire

L'Antwerp a remporté une belle victoire ce vendredi en ouverture de la 8e journée de Jupiler Pro League.

Après avoir battu le KV Malines (4-1), l'Antwerp s'est même pris au jeu des réseaux sociaux, quelques heures après avoir découvert le groupe qui l'attendait en Europa League. Le Great Old a ainsi interpellé ... Tottenham, l'ogre de sa poule : "Are you watching ?", lance-t-il. Pas sûr que les Spurs aient eu leur regard vissé sur Antwerp-Malines ce vendredi soir ...