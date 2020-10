Le Hurlu du début de saison retrouve sa sélection

Sans surprise, Hervé Koffi a été sélectionné pour les deux prochains matchs du Burkina Faso.

Alors qu’il avait manqué les deux rendez-vous de novembre 2019 en raison d’une blessure, Hervé Koffi sera de retour avec son équipe nationale, du 5 au 13 octobre prochain.

Le gardien des Hurlus compte 22 caps avec le Burkina Faso et affrontera, en amical, la République Démocratique du Congo et le Maroc. Deux autres joueurs de Pro League figurent dans la sélection: le Louvaniste Dylan Ouedraogo et le Malinois Issa Kaboré.