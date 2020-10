Sinani veut se montrer en Belgique : "Prêt à cracher du sang pour ce club !"

Danel Sinani, le nouvel attaquant de Waasland-Beveren, espère être aussi prolifique en D1A qu'au Luxembourg.

Propos recueillis par Alessandro Schiavone.

Danel, tu suivais le football belge depuis le Luxembourg ?

Je regardais les highlights et quand il y avait des gros matchs comme Anderlecht-Standard, je regardais toujours. Je constate que dans le championnat belge, il y a beaucoup de qualité et pas seulement chez les joueurs les plus connus : je viens d'affronter Raphaël Holzhauser du Beerschot et il m'a vraiment surpris. Je suis content de voir ça et content d'avoir signé ici pour affronter un tel niveau d'opposition.

Tu n'es pas le premier luxembourgeois de Waasland-Beveren. As-tu parlé avec Laurent Jans ?

J'en ai parlé avec Laurent avant de signer, oui ! Il ne m'a raconté que de belles choses sur ce club. Il y a été élu deux fois Meilleur joueur de la saison. Laurent m'a dit que c'était un très bon club et que la D1A était le top pour lancer sa carrière professionnelle.

Est-ce que tu t'imagines rester ici plus longtemps ?

Partout où on joue, on le fait pour se mettre en vitrine en tant que football. Le plus important est de jouer régulièrement et je suis ici pour ça. Je ne veux pas penser à l'avenir mais me concentrer sur ma mission avec Waasland-Beveren, le maintien ; est-ce que Norwich va voir mes matchs, se dire que c'était une erreur de me laisser partir ? Peu m'importe, en fin de compte. La décision est prise. Je suis prêt à mouiller le maillot pour ce club qui croit en moi.

Ce sera mon mot aux supporters : je suis prêt à cracher du sang (sic) s'il le faut pour ce club ! Je ne peux pas leur promettre qu'on sera champions (rires), mais on prendra le maximum de points possible et on se maintiendra. C'est le plus important pour moi.