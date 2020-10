OFFICIEL: Ampomah file à l'Antwerp

Nana Ampomah est prêté à l'Antwerp. Le petit ailier, passé par Waasland Beveren, est prêté jusqu'en juin 2022 c'est à dire pour deux ans, avec une option d'achat. Il était au Fortuna Düsseldorf.

Nana Ampomah op huurbasis naar The Great Old! ✍️



Lees er alles over 👉 https://t.co/70afcEqYNF#COYR #RAFC #transfer pic.twitter.com/FzZqyfuBcb