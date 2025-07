Le plus gros coup réalisé dans l'histoire de Charleroi ? Mehdi Bayat n'hésite pas : "Il a signé un peu par hasard"

Mehdi Bayat a réalisé quelques gros coups à Charleroi. Mais il ne se lassera jamais de se rappeler du passage de Victor Osimhen.

Lorsque RTL lui demande le meilleur transfert qu'il ait réalisé à Charleroi, Mehdi Bayat n'hésite pas, il cite logiquement Victor Osimhen, transfert sortant le plus cher de l'histoire du club. Mais il n'y a pas que les 22 millions récoltés lors de son transfert à Lille qui rendent fier l'administrateur délégué du club.

"Quand on voit la carrière qui est la sienne aujourd'hui et le contexte dans lequel il est arrivé à Charleroi, c'est juste magique, je garde d'ailleurs encore d'excellentes relations avec lui", se réjouit Bayat.

Un risque médical ?

"Il avait été recalé par le Club de Bruges pour des raisons médicales. Dans la foulée, il a également été recalé par Zulte Waregem, sans doute parce que les deux médecins s'étaient parlés. Il était en train de repartir avec son agent en Allemagne, j'ai un peu court-circuité le chemin et il a signé chez nous un peu par hasard, ce n'était pas prévu", se souvient le dirigeant carolo.

"On a eu une discussion ensemble et les choses se sont passées d'une manière assez magique. Ce sont ces moments où il y a un feeling, quelque chose qui se passe avec un joueur", poursuit-il. L'histoire était en marche : "Au mois de janvier, on aurait déjà pu le vendre mais il a décidé de rester avec nous. Je lui avais promis qu'il aurait encore plus de possibilités. Cela s'est vérifié, même s'il pouvait déjà partir dans un grand club".

Son parcours force l'admiration : "Il a décidé de terminer la saison avec nous contre l'avis des personnes qui l'entouraient. On connaît la suite : Lille, Naples, et même maintenant, ce qu'il fait à Galatasaray est juste exceptionnel. Je sais que les plus grands clubs européens sont sur lui".