Un club historique de Serie A veut s'offrir un Diable Rouge

Et si c'était le moment pour Lois Openda de passer un autre cap ? Le Diable Rouge est sur les petits papiers du dernier finaliste de la Ligue des champions.

Après avoir perdu la finale de la Ligue des champions contre le PSG, l’Inter veut se renforcer en attaque. Le club cherche plus de vitesse et de créativité pour viser encore plus haut.

Le choix des dirigeants pourrait se porter sur un attaquant belge connu pour sa vitesse et son sens du jeu. Malgré une saison moins prolifique en Bundesliga et en Europe, il reste une menace constante.

Selon Corriere dello Sport, il s’agit de Loïs Openda. Leipzig en demanderait 60 millions, mais l’Inter espère négocier un prix plus abordable. Pour rappel, l'attaquant avait quitté le RC Lens pour environ 40 millions d'euros il y a deux ans.

Les Italiens viseraient autour de 30 à 35 millions d’euros, en jouant sur ses stats en baisse. Leipzig n'est pas contre une vente, mais veut récupérer son gros investissement.

Si un accord est trouvé, Openda pourrait devenir la nouvelle arme offensive de l’Inter la saison prochaine. On se souvient aussi du passage réussi de Romelu Lukaku là-bas.