"Je pleure rarement, mais là j'ai fondu en larmes" : Mignolet raconte son plus gros choc

D'habitude, Simon Mignolet parle calmement et avec retenue. Mais pendant son entretien avec De Zondag, il a laissé parler son émotion en racontant sa grosse commotion cérébrale.

Le gardien de but du Club de Bruges avait été évacué du terrain, inconscient. L’incident l’a profondément marqué, ainsi que sa famille.

"Ce n’était pas la première fois", explique Mignolet. "J’avais eu quatre commotions cérébrales. Mais là… Quand on a deux enfants, on commence quand même à réfléchir à son avenir."

On voyait bien les conséquences à l’hôpital. "Quand j’étais allongé et que j’ai vu Jasmien à mon chevet… Je pleure rarement, mais là j’ai fondu en larmes." Heureusement, sa femme n’avait pas vu l’incident en direct : elle était à la maison avec les enfants.

Et sa réaction quand elle était assise à son chevet ? "C’est ce qu’elle m’a dit mot pour mot : Arrête." Mignolet est resté silencieux à ce moment-là. "On ne peut rien répondre à ça."

Pourtant, l’incident continue de le hanter. Surtout qu’il est plus âgé et père de famille, le risque pèse plus lourd qu’avant. Ce moment à l’hôpital l’a profondément marqué et continue de le travailler...