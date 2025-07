Anderlecht veut faire revenir un talent passé par Neerpede : première offre faite

Anderlecht pense de nouveau à Samuel Ntanda, passé par Neerpede dans sa jeunesse. Ce Bruxellois apparaît comme une cible pour un futur transfert.

Anderlecht a fait une offre pour rapatrier Samuel Ntanda dans la capitale comme le rapporte la DH. Il pourrait intégrer l’équipe première tout en jouant régulièrement avec les Futures.

En 2022, Ntanda avait rejoint la Sampdoria en Italie comme jeune ailier et signé un contrat pro jusqu’en juin 2026. Il est passé par les équipes de jeunes avant de faire ses débuts en Serie A le 4 juin 2023, lors d’un match contre Naples.

Lors de la saison 2024/25, il a joué en Primavera 1, le championnat italien U20. Il a disputé 31 matchs officiels, inscrit quatre buts et délivré quatre passes décisives, mais n’a pas eu de temps de jeu avec l’équipe première de la Sampdoria.

Capitaine du Congo U20 pendant la Coupe d’Afrique U20 en Égypte, Ntanda s’est fait remarquer en marquant trois buts. Il a choisi de représenter la RDC pour sa carrière internationale.

Des clubs de Ligue 1 et de Pro League, dont Charleroi, le suivent pour son potentiel et son contrat qui court jusqu’en 2026. Le joueur dit chercher du temps de jeu et un projet où il pourra progresser.