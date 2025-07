Pas encore de pourcentage pour le Standard : Denis Drăguș va bien quitter Trabzonspor, mais en prêt

Arrivé en 2019 en provenance du FC Viitorul, en Roumanie, contre 1,8 million d'euros, Denis Drăguș n'a jamais réussi à s'imposer au Standard, même s'il est entré dans le cœur de nombreux supporters.

D'abord prêté à Crotone, puis au Genoa, il a ensuite connu une saison très réussie du côté de Gaziantep, toujours prêté par le Standard, avec 15 buts inscrits en 35 matchs toutes compétitions confondues.

Un bel exercice 2023-2024 qui a poussé Trabzonspor à dépenser 1,7 million d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant, qui a notamment inscrit un but à l'Euro 2024 avec la Roumanie, contre l'Ukraine. Au Standard, on se réjouissait d'avoir intégré un pourcentage à la revente de 20 % dans le transfert définitif de l'attaquant de 26 ans.

Parti pour percer en Turquie, Denis Drăguș a cependant vécu une saison difficile à Trabzonspor, où il a souvent été cantonné à un rôle de remplaçant. Il a bien pris part à 26 rencontres toutes compétitions confondues, mais pour un assez faible total de 1 300 minutes de jeu. Tout juste suffisant pour inscrire trois buts et délivrer une passe décisive.

Il n'a cependant pas convaincu Trabzonspor, qui aurait pris la décision de le prêter cette saison. Selon le média roumain Fanatik, c'est à Eyüpspor qu'il va poser ses valises dans les prochains jours, dans le cadre d'un prêt. Estimé à 3,5 millions d'euros sur Transfermarkt, Denis Drăguș n'est pas encore près d'apporter du beurre dans les épinards des Rouches.

Denis Drăguș is moving on loan from Trabzonspor to Eyupspor, according to Marius Șumudică.

