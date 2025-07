Bonne nouvelle de la FIFA : une annonce qui va réjouir les joueurs et joueuses

Bonne nouvelle pour les footballeurs professionnels : la FIFA impose désormais au moins 72 heures de repos entre chaque match et garantit 21 jours de vacances à la fin de la saison.

À New York, les discussions ont été sérieuses entre la FIFA et les syndicats de joueurs. Gianni Infantino, le président de la FIFA, et son équipe ont pris en compte les inquiétudes exprimées partout dans le monde sur la santé des footballeurs.

Les joueurs tirent la sonnette d’alarme depuis longtemps : trop de matchs, trop peu de repos. Ils veulent éviter les blessures et préserver leur carrière, un sujet devenu central dans le football.

Après plusieurs heures de négociations, un accord est tombé. Il prévoit au moins 72 heures de repos entre deux matchs officiels pour tous les joueurs et joueuses.

Autre point important : chaque saison devra se terminer par une vraie pause. Les footballeurs auront droit à 21 jours de vacances, à planifier avec leurs clubs.

C’est un premier pas pour alléger un calendrier jugé trop dense. La FIFA pose un cadre, mais laisse aux clubs la responsabilité d’appliquer ces règles correctement.