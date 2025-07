Un titulaire inattendu à Anderlecht en début de saison ? Ce jeune joueur a impressionné Besnik Hasi au stage

Le RSC Anderlecht rentre des Pays-Bas ce dimanche, à l'issue d'une semaine d'entraînement intensive. Durant ce stage, les Bruxellois ont disputé deux rencontres amicales : un partage 2-2 face aux Polonais du Rakow, suivi d'une victoire nette et sans bavure contre Dordrecht (5-0).

L’entraîneur du Sporting d'Anderlecht, Besnik Hasi, semble progressivement y voir plus clair quant à l’équipe qu’il alignera lors du deuxième tour préliminaire de l’Europa League, prévu les 24 et 31 juillet. Lors de la première rencontre amicale de ce week-end contre Rakow, il a opté pour ce qui s’apparente à son onze de base, évoluant dans un système hybride : un 3-2-4-1 en phase offensive et un 4-4-2 sans le ballon.

La confiance accordée à Stroeykens et Dolberg en attaque saute aux yeux, tout comme les prestations solides des jeunes défenseurs Simic et Hey. Le système de jeu semble prendre forme, même si des ajustements restent nécessaires, notamment concernant le rôle de N’Diaye, repositionné à plusieurs reprises. Hasi semble miser sur un schéma reconnaissable, fait de vitesse sur les ailes et de mouvements constants en phase offensive.

Ibrahim Kanaté, la surprise dans le onze de Besnik Hasi à Anderlecht ?

Parmi les éléments remarqués, Ibrahim Kanaté s’est illustré. Le jeune Malien a impressionné par sa vitesse et sa percussion, même si ses choix dans les derniers mètres doivent encore s’affiner. Certains y voient des similitudes avec Francis Amuzu. Le staff travaille visiblement à améliorer son efficacité dans la zone décisive et il pourrait être la surprise dans le onze de Besnik Hasi en début de saison.

Autre joueur en vue : Elyess Dao. De retour après une blessure, il a signé une entrée convaincante, mêlant explosivité et puissance de frappe. Un profil supplémentaire qui pourrait faire la différence dans les semaines à venir.

Avec une ossature qui se précise, des jeunes qui se montrent et des cadres fiables, la concurrence s’intensifie à Anderlecht. Un climat que Hasi semble encourager à l’approche des premières échéances européennes.