Toujours en Ligue 1 ? Un grand club passe à l'attaque pour Malick Fofana 

L'Olympique de Marseille serait très intéréssé par l'ailier droit de Lyon, Malick Fofana. Le Diable Rouge serait ouvert à l'idée de rejoindre le club phocéen.

L’Olympique Lyonnais doit trouver des solutions pour améliorer ses finances cet été. Le club compte sur plusieurs ventes pour renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale.

Parmi les joueurs les plus convoités figure Malick Fofana. Le jeune ailier belge attire les regards grâce à son potentiel et ses qualités offensives. Son profil plaît à plusieurs grands clubs de Premier League.

Liverpool surveille de près sa situation et pourrait passer à l’action. Mais l’Olympique de Marseille n’entend pas rester à l’écart. Selon Foot Mercato, Marseille a entamé des discussions avec son entourage.

Fofana a posé ses conditions : il veut absolument rejoindre un club qui joue la Ligue des champions. Un argument qui penche en faveur de l’OM, qualifié pour la prochaine édition.

Marseille espère frapper fort sur le marché en convainquant le jeune Diable Rouge, tandis que Lyon devra choisir entre récupérer un beau chèque ou conserver l'un de ses meilleurs espoirs.