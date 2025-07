Fin de stage estival pour le Standard : voici les cinq grands enseignements de cette semaine au Touquet

Fin de stage estival pour le Standard, qui a partagé l'enjeu face au RC Lens, samedi. Voici les cinq grands enseignements à retenir de cette semaine au Touquet.

Construire depuis l'arrière est une priorité

Mircea Rednic insiste et Marc Wilmots, comme les joueurs, apprécie. Fini de voir un Standard recroquevillé à vingt mètres de son but, qui défend et tente d'exploiter les longs ballons. Le coach roumain adopte une tactique plus offensive où les Rouches doivent construire au sol et depuis l'arrière. Il faudra cependant faire attention aux erreurs évitables, comme contre Lens.

"Je ne suis pas très content de ce qu'on a fait en possession de balle, on doit mieux gérer à 0-2. On a joué dans des zones où il y a beaucoup de risques et où il ne faut pas risquer. On a perdu trop de ballons, ce qui nous a obligés à courir. Je ne suis pas déçu, mais c'est un point négatif car on a beaucoup travaillé là-dessus cette semaine. Je demande toujours de jouer de manière simple et efficace, et tout le monde doit le comprendre", soulignait-il après la rencontre. Un changement radical par rapport au style Leko, pas facile à adopter pour tout le monde.

Un 4-3-3 plutôt qu'un 4-4-2 ?

Adepte de la défense à 4, Mircea Rednic essaie les deux systèmes depuis son retour sur le banc du Standard. Contre Lens, le 4-3-3 a été priorisé et semble avoir la préférence du coach. Le milieu de terrain s'aligne alors en triangle, avec une pointe basse.

Un "6" qui doit aussi amener de la présence dans le rectangle, comme le soulignait Marco Ilaimaharitra, dont le remplaçant dans le groupe devrait se nommer Ibrahim Karamoko ou Hakim Sahabo. Cela amène quelques petits changements, pour Kuavita par exemple. "Léandre, place-toi juste derrière l'attaquant", lui demandait un membre du staff lors d'un exercice. C'est dans ce rôle qu'il devrait évoluer la saison prochaine.

Les ailiers permutent beaucoup

Contre Boulogne, Tobias Mohr a été aligné sur la gauche, et Yann Gboua à droite. Face à Lens, l'Allemand a été reconduit, mais a été associé à son compatriote, Dennis Ayensa. Mais peu importe qui occupe ces côtés, Mircea Rednic veut voir du mouvement et des permutations, ce que Tobias Mohr évoquait également . Elles ont été nombreuses lors de ces amicaux.

"Je suis sûr qu'on peut faire la différence comme ça. Contre des équipes bien organisées, c'est difficile de pénétrer par l'axe central. On fait les combinaisons pour que les joueurs soient en capacité de centrer ou d'être dangereux depuis le côté. J'essaye encore de trouver la meilleure place pour chaque joueur", affirmait Rednic.

Les jeunes ne seront pas seulement là pour boucher les trous

C'est une volonté claire de Marc Wilmots, qui se rappelle évidemment du duo Imoh Ezekiel - Michy Batshuayi lancé par Mircea Rednic il y a maintenant plus de dix ans. Les jeunes vont recevoir leur chance et ne seront pas lancés "au casse-pipe" pour combler les trous. Daryl Leunga Leunga, Thiago Paulo Da Silva, Yann Gboua, Bradley Nam James et René Mitongo ont tous reçu beaucoup de temps de jeu. Ils ont été en difficulté lorsqu'ils sont montés à une demi-heure du terme, ce qui n'est pas incompréhensible.

"On a de la patience avec eux, on joue aussi des matchs pour leur donner une chance. J'apprends à connaître tout le monde et tous les petits noms. J'ai dit aux joueurs que j'avais besoin de tout le monde, il n'y a pas de réserves. Le championnat sera long, les jeunes doivent être patients et chaque joueur qui entre devra donner le maximum et faire la différence. Je demande aussi un esprit Standard, avec de l'ambition, de la détermination et une attitude positive de tout le monde, y compris le staff."

"Ces jeunes joueurs ont des qualités, ils doivent comprendre que c'est une chance pour eux. J'aime travailler avec eux car ils ont des qualités, ils ne seraient pas là s'ils n'en avaient pas. Ils ont perdu deux semaines car ils avaient les examens à l'école, on voit qu'ils souffrent un peu, mais c'est positif. Je veux des jeunes ambitieux, ils auront leur chance et ils doivent tenter de s'imposer."

Le mercato des Rouches n'est pas encore terminé

Malgré neuf recrues, le Standard n'a pas encore terminé son mercato estival. Les Rouches vont cependant devoir vendre des joueurs comme Moussa Djenepo, Grejohn Kyei, voire quelques titulaires comme Nathan Ngoy et Matthieu Epolo pour poursuivre leur recrutement. Pour rappel, Bosko Sutalo est déjà sur le départ.

"Marc fait toujours des surprises, des cadeaux. Je veux encore des cadeaux de Marc, je le connais depuis qu'il est joueur et il venait chaque fois avec quelque chose", s'amusait Rednic en parlant volontairement fort en direction de Marc Wilmots, qui n'était qu'à quelques mètres plus loin. "Mon cadeau est que tu sois au club", lui a répondu le directeur sportif de manière très humoristique.

"Le noyau est déjà bien garni, mais pour avoir davantage de concurrence et de solutions, c'est toujours bien d'amener de la qualité. Je sais que ce n'est pas une période facile pour lui avec les moyens qu'on a, mais pourquoi pas", a conclu un Mircea Rednic qui a offert un jour de congé supplémentaire à des joueurs qui ont passé la nuit à Lens, avant de rentrer ce dimanche à Liège pour le Fan Day.