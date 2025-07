Rik de Mil fait le point sur le mercato de Charleroi : "Ces joueurs sont performants, mais..."

Moins de deux semaines avant sa reprise, le Sporting Charleroi cherche encore le remplaçant d'Adem Zorgane. Rik de Mil s'est exprimé sur le début de mercato des Zèbres.

Le Sporting Charleroi a disputé deux rencontres amicales, ce samedi. Les Zèbres n'ont d'abord fait qu'une bouchée du RWDM Brussels (4-1), avant de remonter un déficit d'un but face au RFC Liège (2-1).

L'occasion pour Rik de Mil d'aligner les trois premières recrues de l'été. Jakob Napoleon Romsaas, Freddy Mbemba et Antoine Colassin ont joué et devront faire oublier Adem Zorgane et Daan Heymans, tandis que Nikola Stulic est aussi courtisé.

Charleroi cherche encore le remplaçant d'Adem Zorgane

Un mercato, pour l'instant, assez calme, même si les Carolos ont probablement perdu leurs deux meilleurs joueurs avant le deuxième tour préliminaire de Conference League contre Hammarby, puis le début du championnat. Après ces deux rencontres, Rik de Mil s'est d'ailleurs exprimé sur le mercato de son équipe, au micro de nos confrères du groupe IPM.

"Je pense que ceux qui jouent actuellement sont très performants, mais il va tout de même falloir trouver un remplaçant à Adem Zorgane, qui était notre meilleur joueur la saison dernière avec Daan Heymans", a-t-il affirmé.

Heymans, parti vers le Racing Genk, a, quant à lui, bien été remplacé par Romsaas et Colassin. "Antoine doit encore progresser tactiquement, mais il a une très bonne qualité de passe et il peut marquer. Son mental est aussi excellent. Il sera en concurrence avec Romsaas pour le poste de numéro 10", a expliqué De Mil. Pour remplacer Zorgane, et peut-être Stulic, les Zèbres devront encore s'activer dans les semaines à venir.