La belle opération : un joueur formé à la Roma sur le point de rejoindre le KV Malines

Le KV Malines ne se contente pas de chercher des renforts classiques : le club veut construire sur la durée. Cette fois encore, il mise sur un jeune profil, prêt à s’exporter en Belgique.

Selon le journaliste Fabrizio Romano, Malines est tout proche de finaliser un joli coup. Un accord aurait été trouvé pour accueillir un jeune défenseur sans verser d’indemnité de transfert.

🚨🇧🇪 Excl: Mechelen agree deal to sign former AS Roma talent Lovro Golić on free transfer.



Slovenian defender had interest from several clubs in Italy, Germany and UK but picks Mechelen project to develop.



Deal set to be signed next week. ✍🏻🇸🇮 pic.twitter.com/Vbm7gMhg2X