Un bilan... très positif de la Coupe du monde des clubs : "35 000 personnes dans un stade de 80 000, ce n'est pas grave"

La Coupe du monde des clubs touchera à sa fin, ce dimanche, après la finale entre le PSG et Chelsea. Le président de la FIFA Gianni Infantino tire un bilan très positif.

La Coupe du monde des clubs, qui se terminera ce dimanche par la finale entre le PSG et Chelsea, a suscité de nombreux débats, et pas toujours dans un sens positif. Les tribunes étaient souvent clairsemées, les dates et la longueur de la compétition ont été remises en question, tout comme son intérêt, tandis que les conditions climatiques – entre tempêtes et chaleur accablante – ont régulièrement posé problème.

Malgré ces critiques, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a continué de défendre et de promouvoir le concept. Et selon lui, le tournoi a été une réussite, du moins sur le plan financier.

"Ce tournoi a généré 2,1 milliards de dollars (soit 1,79 milliard d’euros) pour un total de 63 matchs. Cela équivaut à environ 33 millions de dollars (28,22 millions d’euros) par rencontre. Aucune autre compétition de clubs ne peut rivaliser avec ces chiffres", a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse organisée à la Trump Tower.

Interrogé sur la faible affluence observée lors de certains matchs, Infantino a également réagi. "Je préfère jouer devant 35 000 spectateurs dans un stade de 80 000 places, que dans une enceinte pleine de seulement 20 000 places."

Outre la question de l’affluence, les températures extrêmes ont aussi suscité de nombreuses critiques. "C’est un véritable problème, et nous devons réfléchir à des solutions pour améliorer cela", a-t-il reconnu. La "vraie" Coupe du monde se déroulera dans un an, et ce Mondial des clubs faisait office de répétition générale. Le bilan global reste, tout de même, mitigé, malgré le succès financier.