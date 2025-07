Énorme clash à la FIFA : un ancien président balance des vérités

Sepp Blatter sort de son silence pour critiquer la FIFA et Gianni Infantino. Il dénonce un manque de dialogue.

Le climat autour du football devient de plus en plus électrique. Entre décisions contestées et manque de transparence, la tension monte. Certaines voix n’hésitent plus à s’exprimer.

Parmi elles, celle de Sepp Blatter. L’ancien président de la FIFA a pris la parole sur la chaîne allemande NTV pour dire tout le mal qu’il pense de la direction actuelle. Il s’en prend directement à Gianni Infantino et à ses choix.

"Nous avons perdu le football face à l’Arabie saoudite. Nous le leur avons proposé, et ils l'ont pris", déplore-t-il. Il pointe la décision d’attribuer la Coupe du monde 2034 sans opposition ni débat au sein de la FIFA.

Il regrette la disparition des échanges constructifs. "Avant, on discutait et on votait. Maintenant, il n’y a plus de dialogue." Un modèle verrouillé qui, selon lui, est mauvais pour le football.

Blatter critique aussi la nouvelle Coupe du monde des clubs : "Il y a trop de football. Ce sont toujours les mêmes clubs et les mêmes joueurs qui ont aussi besoin d'une pause."