Joakim Maehle ne digère pas : "Genk m'a menti en plein visage"

Dire que Joakim Maehle a mal pris la façon dont Genk a fait monter les enchères et bloqué son transfert à l'Olympique de Marseille est un euphémisme.

Dans un entretien accordé au quotidien danois BT, Joakim Maehle s'est exprimé au sujet de son transfert avorté à l'Olympique de Marseille. Le latéral du Racing Genk devait rejoindre la Canebière, mais le club limbourgeois a fait monter les enchères et réclamé un montant trop élevé qui a fait reculer l'OM. "Oui, je suis vraiment très déçu. Beaucoup d'offres avaient déjà été refusées et je l'avais accepté, je ne me suis jamais plaint. Mais de les voir gérer cette situation de cette manière-là, je suis vraiment déçu", regrette-t-il.

Genk aurait réclamé aux alentours des 12-13 millions d'euros pour Joakim Maehle, ce que le joueur confirme. Une demande à laquelle l'OM n'a pas pu accéder. "J'ai signé les papiers lundi soir, puis j'ai reçu un appel de mon directeur sportif me disant que le transfert ne se ferait pas parce qu'ils avaient demandé plus d'argent. J'en suis resté sans voix. Il n'y avait rien à dire, j'ai juste jeté le téléphone. Je me suis senti piétiné", lâche le Danois. "J'avais dit à ma famille que cela se ferait. Il ne manquait que la signature (...) Genk m'avait promis, lors de ma signature il y a deux ans, que si une opportunité se présentait avant 2021, nous en discuterions. Ils m'ont menti en plein visage, à moi et à ma famille".