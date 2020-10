Le Guardian place deux Belges sur sa liste des plus grands talents de 17 ans

Chaque année, le Guardian publie sa liste des plus grands talents de 17 ans (ou qui vont avoir leurs 17 ans cette année). Et dans cette génération 2003, on retrouve cette année deux Belges, dont un joueur de Pro League.

Le prestigieux Guardian publie chaque année une liste de 60 joueurs talentueux à suivre, âgés de 17 ans cette année. Parmi cette génération 2003, on retrouve notamment le fils de Fernando Redondo, Federico Redondo (Argentinos Juniors), le surdoué de Lyon Rayan Cherki ou encore la promesse du PSG Xavi Simons. Mais on y retrouve également deux Belges, comme en 2019 lorsque Marco Kana et Jérémy Doku faisaient partie de la sélection.

Ainsi, Luca Oyen (17 ans), grand talent du Racing Genk, est présenté comme un milieu "à la technique superbe, avec une bonne vision du jeu et une vitesse d'action supérieure à la moyenne". C'est le seul joueur de Pro League à figurer dans la liste ; Oyen a fait ses débuts cette saison pour Genk et compte déjà 7 apparitions, dont trois titularisations lors des trois derniers matchs.

L'autre joueur belge sélectionné par le Guardian est moins connu du public : il s'agit d'Ardy Mfundu, 17 ans depuis le mois d'avril et espoir de Schalke 04, où il évolue avec les U19. Mfundu a rejoint l'Allemagne en provenance du Club de Bruges en juillet 2019 ; défenseur central, il est présenté comme "l'un des joueurs les plus naturellement talentueux de sa génération, d'après les scouts". On sera donc curieux de suivre le développement de l'international belge U16 et U17.