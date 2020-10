🎥 Une accrobatie signée Shaqueel Van Persie

Prêt à Marcher sur les traces de son père, Shaqueel Van Persie? A 13 ans, le fils de Robin fait en tout cas déjà parler de lui. Passé par les centres de formation de Manchester City et de Fenerbahce, il a rejoint, en 2017, le club dans lequel son père avait entamé et terminé sa carrière: Feyenoord.

Et le jeune attaquant de 13 ans a inscrit un superbe but ce week-end. Une volée accrobatique qui a permis aux U15 de Feyenoord de dompter, avec la manière, ceux de l'Ajax (3-8).

Robin van Persie’s son Shaqueel scoring a screamer for Feyenoord U15’s against Ajax in a youth team match earlier.



Like father, like son 👏



