Un international néerlandais avec plus de 100 matchs en Premier League est libre !

Daryl Janmaat quitte Watford après quatre ans passés chez les Hornets.

L'international néerlandais de 31 ans était arrivé à Watford en 2016 et aura disputé 85 matchs sous les couleurs des Hornets. Daryl Janmaat est désormais un joueur libre et une affaire à saisir, après une rééducation qui, il l'assure sur le site officiel du club, le laisse fit et prêt pour un nouveau défi.

Le latéral droit avait découvert la Premier League à Newcastle United en 2014, y disputant deux saisons et 77 rencontres. Janmaat compte également 34 sélections avec les Pays-Bas et a pris part à la Coupe du Monde 2014. Gêné par les blessures ces dernières saisons, il n'a cependant plus été appelé depuis septembre 2018.