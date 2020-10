🎥 Alejandro Pozuelo encore, Toronto et Laurent Ciman conservent la tête

Nouveau but de l'ancien Genkois en MLS.

Alejandro Pozuelo n'avait pas marqué lors de ses deux dernières sorties en MLS, il a mis fin à cette (courte) période de disette, la nuit dernière, à l'occasion de la visite des New York Red Bulls au Canada. L'ancien meneur de jeu à Genk avait ouvert le score sur penalty (son septième but de la saison), mais Toronto a finalement été contraint au partage, suite à un but de Caden Clark dans les arrêts de jeu (1-1).

Un partage sans conséquence pour l'équipe de Laurent Ciman, qui est resté sur le banc: Toronto (38 points) profite du partage de Philadelphie (2-2 à Washington) pour conserver trois points d'avance en tête du classement. Les deux leaders de MLS se rencontreront dans dix jours.