Le brassard, un doublé, la victoire: belle soirée pour Romelu Lukaku

Romelu Lukaku a une nouvelle fois guidé les Diables vers la victoire. avec le brassard autour du bras pour la toute première fois.

Romelu Lukaku était satisfait, au micro de la RTBF, mercredi, à l'issue de la victoire en Islande. Il a ajouté deux buts à son compteur diabolique ce qui pousse son bilan à 55 en équipe nationale. Même s'il estime avoir eu un peu de réussite sur le second. "Je savais que le défenseur allait mettre la jambe, mais les arbitres ont tendance à ne pas siffler sur genre d'action. J'ai eu de la chance qu'il montre le point de penalty."

Suffisant pour offrir les trois points aux Diables Rouges et à Romelu Lukaku sa première victoire en tant que capitaine. "Je remercie le coach de m'avoir donné cette opportunité et cet honneur, mais ça ne m'a pas donné de motivation supplémentaire. Je connais mon rôle dans cette équipe. Je suis quelqu'un qui va jusqu'au bout pour l'équipe, qui essaye de motiver mes partenaires et de montrer le droit chemin pour qu'on atteigne nos objectifs."

Avec ou sans le brassard, Big Rom' est l'un des leaders de cette équipe et il l'a encore prouvé mercredi soir.