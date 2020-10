Alessandro Ciranni évoque son avenir : "C'est mon rêve de jouer un jour en Serie A"

Alors qu'il a préféré rester du côté de Mouscron cet été, Alessandro Ciranni a un rêve, celui de quitter la Belgique pour porter les couleurs du Milan AC.

Arrivé à Mouscron en juillet 2019 en provenance du Fortuna Sittard, Alessandro Ciranni porte désormais le brassard de capitaine après un exercice 2019/2020 réussi en D1A. Sous contrat avec l'Excel jusqu'en juin 2022, le défenseur de 24 ans est resté chez les Hurlus malgré les intérêts de plusieurs autres formations cet été. Toutefois, le back droit semble avoir des ambitions plus élevées pour la suite de sa carrière.

Interrogé sur son avenir par La Dernière Heure, le belgo-italien a confié qu'il rêvait d'évoluer un jour en Serie A, et plus particulièrement du côté de l'AC Milan, son club de coeur. "C'est mon rêve de jouer un jour en Serie A. C’est aussi celui de mon père. Nous avons encore de la famille en Sicile. En plus, je suis un grand fan du Milan AC. Quand Matias Silvestre est arrivé à Mouscron cet été, j’étais heureux car je suis tellement passionné par ce club que je pourrais citer tous les matchs qu’il a disputés avec les Rossoneri."