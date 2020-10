Cinq choses à savoir sur Jorge Simaõ, le nouveau coach de l'Excel Mouscron

L'Excel Mouscron a trouvé son nouveau coach : Jorge Simaõ, 44 ans, Portugais, passé par Braga, Paços de Ferreira ou encore Belenenses. Un inconnu par chez nous, et pas l'un des noms pressentis après le licenciement de Fernando Da Cruz. Que sait-on de lui ?

Comme José Mourinho, il a une carrière de joueur modeste

Si Jorge Simaõ est peu connu, c'est notamment parce qu'en tant que joueur, l'ancien milieu de terrain n'a jamais dépassé la sphère amateure : comme un illustre coach portugais, José Mourinho, qui arrêtera très vite sa carrière après avoir à peine goûté au football professionnel, Simaõ se tourne tôt vers le job d'entraîneur et prend sa retraite sportive à 26 ans.

D'abord assistant (dès 2003), il monte lentement les échelons et n'obtient son premier poste de T1 qu'en 2014, à l'Atlético Clube de Portugal, qu'il ne peut sauver de la relégation ; la zone de relégation, il la connaîtra encore à plusieurs reprises dans sa carrière et y reste avec cette arrivée à Mouscron ...

Il a vu éclore l'un des grands talents du football portugais

La meilleure période Simaõ a eu lieu à Paços de Ferreira, qu'il emmène à la 7e place du classement en D1 portugaise, et ce grâce notamment au talent d'un joueur : Diogo Jota, transféré pour 45 millions d'euros cet été de Wolverhampton (colonie portugaise de Premier League) à Liverpool. Sous Jorge Simaõ, le futur Red lance sa carrière : 35 matchs, 14 buts, 10 passes décisives. Probablement l'une des belles réussites à mettre au CV du nouveau coach de l'Excel.

Ce n'est pas un inconnu pour tous les joueurs de Mouscron

Le début de saison de Marko Bakic est, appelons un chat un chat, une énorme déception : celui qu'on peut considérer aisément comme l'un des plus grands talents du noyau hurlu, capable de coups d'éclat comme le but égalisateur au Bosuil lors de la première journée de championnat, n'est que l'ombre de lui-même. Et si Jorge Simaõ changeait ça ? Le nouveau timonier du Canonnier a en effet dirigé le Monténégrin lors de son passage au SC Braga, de décembre 2016 à avril 2017.

Et ce n'est pas la seule vieille connaissance de Simaõ à Mouscron : le nouveau venu Xadas, arrivé dans le Hainaut lors du dernier jour du mercato en prêt de Braga, associe certainement son nouvel entraîneur à de beaux souvenirs puisque c'est lui qui l'a lancé dans le grand bain professionnel, en avril 2017 (quelques semaines avant ... de se faire licencier par le club).

Il aurait déjà pu débarquer plus tôt en D1A

C'est presque passé inaperçu, mais le nom de Jorge Simaõ a déjà été cité en Belgique : cela date de ... mai dernier et de la reprise du KV Ostende par le Pacific Media Group. Alors que la succession d'Adnan Custovic était discutée, le nom du Portugais était arrivé sur la table des dirigeants américains, qui se tourneront finalement (et avec succès) vers Alexander Blessin. Mais les envies de retour en Europe étaient déjà bel et bien là pour Simaõ, qui voyait son bail en Arabie Saoudite arriver à son terme.

La zone rouge, ça le connaît ...

... et ce n'est peut-être pas une excellente nouvelle : durant sa carrière, Jorge Simaõ a déjà flirté avec la zone rouge et ce n'était pas toujours prévu. En plus de connaître la relégation (annulée administrativement) avec son premier club, l'Atlético, il quittera par la suite Boavista alors que le club, habitué à la D1, n'est qu'à un point de la zone rouge (et terminera 8e sur 18 au terme de la saison après le licenciement de Simaõ, en janvier 2019).

Sa dernière expérience, la première à l'étranger, n'est pas une plus franche réussite puisque son club, Al-Fayha, n'était qu'à un point au-dessus de la zone de relégation au moment de son départ, à trois matchs de la fin du championnat. Al-Fayha sera d'ailleurs relégué, retrouvant la D2 saoudienne après être remonté en 2017. Espérons pour Mouscron que son nouvel entraîneur aura plus de succès lors de son deuxième club hors-Portugal !